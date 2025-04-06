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Впервые за 18 лет. Бетис установил интересное достижение в матчах против Барселоны

Испания

Положительное для себя

Впервые за 18 лет. Бетис установил интересное достижение в матчах против Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче 30 тура чемпионата Испании "Барселона" дома сыграла против "Бетиса" со счетом 1:1. Второй раз в текущем розыгрыше Ла Лиги команды сыграли вничью.

Впервые за 18 лет андалусийцам удалось не проиграть в одной кампании Примеры “Барселоне”. В последний раз такое случалось в сезоне 2006/2007 – тогда команды дважды сыграли со счетом 1:1.

Напомним, что в 16-м туре Ла Лиги в Севилье коллективы завершили встречи со счетом 2:2. Кроме этого, в январе "Барселона" разгромила "Бетис" в Кубке Испании 5:1.

В настоящее время "Бетис" идет на пятом месте в чемпионате с пятиочковым отрывом от зоны Лиги чемпионов. Команда не проиграла восемь последних матчей (шесть побед, две ничьи).

Следующий поединок в Ла Лиге андалусийцы проведут 13 апреля против "Вильярреала" дома – "желтая субмарина" расположилась на шестой позиции.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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