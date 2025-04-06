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Впервые за 18 лет. Бетис установил интересное достижение в матчах против Барселоны
Положительное для себя
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 30 тура чемпионата Испании "Барселона" дома сыграла против "Бетиса" со счетом 1:1. Второй раз в текущем розыгрыше Ла Лиги команды сыграли вничью.
Впервые за 18 лет андалусийцам удалось не проиграть в одной кампании Примеры “Барселоне”. В последний раз такое случалось в сезоне 2006/2007 – тогда команды дважды сыграли со счетом 1:1.
2 - Real Betis have avoided defeat in their two games against Barcelona in @LaLigaEN 2024/25 (2-2 and 1-1), something they had not achieved in a season in the competition since 2006/07 (1-1 both).— OptaJose (@OptaJose) April 5, 2025
Resilience. pic.twitter.com/jLT0bnGMX8
Напомним, что в 16-м туре Ла Лиги в Севилье коллективы завершили встречи со счетом 2:2. Кроме этого, в январе "Барселона" разгромила "Бетис" в Кубке Испании 5:1.
В настоящее время "Бетис" идет на пятом месте в чемпионате с пятиочковым отрывом от зоны Лиги чемпионов. Команда не проиграла восемь последних матчей (шесть побед, две ничьи).
Следующий поединок в Ла Лиге андалусийцы проведут 13 апреля против "Вильярреала" дома – "желтая субмарина" расположилась на шестой позиции.
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