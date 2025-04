Впервые за 18 лет. Бетис установил интересное достижение в матчах против Барселоны

Во вчерашнем матче 30 тура чемпионата Испании "Барселона" дома сыграла против "Бетиса" со счетом 1:1. Второй раз в текущем розыгрыше Ла Лиги команды сыграли вничью.

Впервые за 18 лет андалусийцам удалось не проиграть в одной кампании Примеры “Барселоне”. В последний раз такое случалось в сезоне 2006/2007 – тогда команды дважды сыграли со счетом 1:1.

2 - Real Betis have avoided defeat in their two games against Barcelona in @LaLigaEN 2024/25 (2-2 and 1-1), something they had not achieved in a season in the competition since 2006/07 (1-1 both).



Resilience. pic.twitter.com/jLT0bnGMX8