Тренер Барселоны размышлял о том, как игроки каталонского клуба справятся с усталостью

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик рассказал о том, как часто игроки сталкиваются с усталостью во время этого сезона и как они справляются с ней.

"Думаю, мы хорошо справимся с усталостью. Мы хорошо восстанавливаемся, нагрузка на тренировках не слишком высока. Думаю, мы в хорошей ситуации. Команда готова как физически, так и ментально. Игроки должны быть сконцентрированы", — цитирует слова тренера Marca.

Напомним, следующая игра "Барселоны" пройдет против дортмундской "Боруссии" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов 9 апреля.