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Тренер Барселоны размышлял о том, как игроки каталонского клуба справятся с усталостью
Считает, что команда в хорошей форме
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик рассказал о том, как часто игроки сталкиваются с усталостью во время этого сезона и как они справляются с ней.
"Думаю, мы хорошо справимся с усталостью. Мы хорошо восстанавливаемся, нагрузка на тренировках не слишком высока. Думаю, мы в хорошей ситуации. Команда готова как физически, так и ментально. Игроки должны быть сконцентрированы", — цитирует слова тренера Marca.
Напомним, следующая игра "Барселоны" пройдет против дортмундской "Боруссии" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов 9 апреля.
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