  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тренер Барселоны размышлял о том, как игроки каталонского клуба справятся с усталостью
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Барселоны размышлял о том, как игроки каталонского клуба справятся с усталостью

Испания

Считает, что команда в хорошей форме

Тренер Барселоны размышлял о том, как игроки каталонского клуба справятся с усталостью

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик рассказал о том, как часто игроки сталкиваются с усталостью во время этого сезона и как они справляются с ней.

"Думаю, мы хорошо справимся с усталостью. Мы хорошо восстанавливаемся, нагрузка на тренировках не слишком высока. Думаю, мы в хорошей ситуации. Команда готова как физически, так и ментально. Игроки должны быть сконцентрированы", — цитирует слова тренера Marca.

Напомним, следующая игра "Барселоны" пройдет против дортмундской "Боруссии" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов 9 апреля.

Читайте такжеВпервые за 18 лет. Бетис установил интересное достижение в матчах против Барселоны
По теме
yellow-arrow
Катар ближе, чем кажется. Какой клуб хочет подписать хорватскую легенду Реала?
yellow-arrow
Повторил достижения Роналдо. Бразильский вингер поделился комментарием о повторении достижений
yellow-arrow
Впервые за 18 лет. Бетис установил интересное достижение в матчах против Барселоны
Барселона Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
06.04.2025 в 13:53
Повіримо, проте ПЕРЕВІРИМО Скільки там залишилося пару місяців Десь бачив інформацію... Так там кращі футболісти грали десь чотири з половиною тисячі хвилин за сезон. У Рафінії та Кунде набіг вже понад чотири! А попереду ще з десяток важливих матчів Будемо СПОСТЕРІГАТИ!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
06.04.2025 в 13:53
Повіримо, проте ПЕРЕВІРИМО Скільки там залишилося пару місяців Десь бачив інформацію... Так там кращі футболісти грали десь чотири з половиною тисячі хвилин за сезон. У Рафінії та Кунде набіг вже понад чотири! А попереду ще з десяток важливих матчів Будемо СПОСТЕРІГАТИ!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости