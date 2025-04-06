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Повторил достижения Роналдо. Бразильский вингер поделился комментарием о повторении достижений
Что именно повторил Винисиус?
Getty Images / Global Images Ukraine
Левый вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор опубликовал сообщение в Instagram, в котором поделился радостной новостью.
Он смог забить столько, сколько его кумир – бразилец Роналдо.
"Особый день. Честь забить те же голы, что и мой кумир – мы два бразильца с наибольшим количеством голов в истории этого клуба. Я пришел сюда ребенком, и меня научили идти к своей цели. Спасибо за подсказки, @ronaldo, ФЕНОМЕНОН R9️⃣!"
Также бразилец вспомнил следующую игру мадридского "Реала":
"Но Мадрид никогда не СДАЕТСЯ! Увидимся в Лондоне".
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