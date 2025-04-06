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Повторил достижения Роналдо. Бразильский вингер поделился комментарием о повторении достижений

Испания
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Что именно повторил Винисиус?

Повторил достижения Роналдо. Бразильский вингер поделился комментарием о повторении достижений

Getty Images / Global Images Ukraine

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Левый вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор опубликовал сообщение в Instagram, в котором поделился радостной новостью.

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Он смог забить столько, сколько его кумир – бразилец Роналдо.

"Особый день. Честь забить те же голы, что и мой кумир – мы два бразильца с наибольшим количеством голов в истории этого клуба. Я пришел сюда ребенком, и меня научили идти к своей цели. Спасибо за подсказки, @ronaldo, ФЕНОМЕНОН R9️⃣!"

Также бразилец вспомнил следующую игру мадридского "Реала":

"Но Мадрид никогда не СДАЕТСЯ! Увидимся в Лондоне".

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Роналдо Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
instagram
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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