Повторил достижения Роналдо. Бразильский вингер поделился комментарием о повторении достижений

Левый вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор опубликовал сообщение в Instagram, в котором поделился радостной новостью.

Он смог забить столько, сколько его кумир – бразилец Роналдо.

"Особый день. Честь забить те же голы, что и мой кумир – мы два бразильца с наибольшим количеством голов в истории этого клуба. Я пришел сюда ребенком, и меня научили идти к своей цели. Спасибо за подсказки, @ronaldo, ФЕНОМЕНОН R9️⃣!"

Также бразилец вспомнил следующую игру мадридского "Реала":

"Но Мадрид никогда не СДАЕТСЯ! Увидимся в Лондоне".