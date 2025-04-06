Катар ближе, чем кажется. Какой клуб хочет подписать хорватскую легенду Реала?

Топ-клубы из чемпионата Катара заинтересованы в приобретении Луки Модрича. Об этом сообщает Marca.

По имеющейся информации, Катар хочет развивать свой чемпионат, как это делает Саудовская Аравия, приглашая топ-игроков из Европы. Первым претендентом является полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич, чей контракт заканчивается с "Реалом" летом 2025 года.

Добавим, что Модрич не раз заявлял, что заинтересован в продолжении карьеры в Мадриде или хотя бы в чемпионате Испании.