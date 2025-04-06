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Катар ближе, чем кажется. Какой клуб хочет подписать хорватскую легенду Реала?
Раньше хорватом интересовался Аль-Ахли
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Топ-клубы из чемпионата Катара заинтересованы в приобретении Луки Модрича. Об этом сообщает Marca.
По имеющейся информации, Катар хочет развивать свой чемпионат, как это делает Саудовская Аравия, приглашая топ-игроков из Европы. Первым претендентом является полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич, чей контракт заканчивается с "Реалом" летом 2025 года.
Добавим, что Модрич не раз заявлял, что заинтересован в продолжении карьеры в Мадриде или хотя бы в чемпионате Испании.
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