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Катар ближе, чем кажется. Какой клуб хочет подписать хорватскую легенду Реала?

Испания

Раньше хорватом интересовался Аль-Ахли

Катар ближе, чем кажется. Какой клуб хочет подписать хорватскую легенду Реала?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Топ-клубы из чемпионата Катара заинтересованы в приобретении Луки Модрича. Об этом сообщает Marca.

По имеющейся информации, Катар хочет развивать свой чемпионат, как это делает Саудовская Аравия, приглашая топ-игроков из Европы. Первым претендентом является полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич, чей контракт заканчивается с "Реалом" летом 2025 года.

Добавим, что Модрич не раз заявлял, что заинтересован в продолжении карьеры в Мадриде или хотя бы в чемпионате Испании.

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Лука Модрич Реал (Мадрид) чемпионат Катара
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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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