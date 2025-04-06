Бразильский нападающий "Реала" впервые не забил пенальти в Ла Лиге.

В матче "Реала" против "Валенсии", хозяева получили право на пенальти. Винисиус Жуниор подошёл к точке и пробил. Но вратарь гостей Гиорги Мамардашвили парировал этот удар.

Винисиус Жуниор впервые в Ла Лиге не забил 11-метровый. К слову, это его четвёртый незабитый пенальти.

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До этого бразилец не забивал в Лиге Чемпионов против "Атлетико", в квалификации к Чемпионату Мира 2026 против Венесуэлы и в контрольном матче против сборной Чили.

Напомним, что "Реал" уступил "Валенсии" со счётом 1:2.