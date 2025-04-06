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Примера. Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 1:3. Вторая подряд победа басков

Испания

"Реал Сосьедад" уверенно обыграл одного из аутсайдеров Примеры

Примера. Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 1:3. Вторая подряд победа басков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

30-й тур Примеры.
"Лас-Пальмас" - "Реал Сосьедад" 1:3
Голы: Макберни, 60 – Оярсабаль, 5, Гомес, 56, Арамбуру 68

Лас-Пальмас: Горкаш – Вити, Герцог (Янузай, 71), Маккенна, Мармоль – Рамирес (Марвин, 68), Х. Муньос (Кардона, 80), Эссуго (Кампанья, 71), Молейро (Фустер, 80) – Макберни, Силва.

Реал Сосьедад: Ремиро – Арамбуру, Субельдия (Мартин, 24), Элустондо, Лопес (А. Муньос, 46) – Марин (Сучич, 66), Субименди, Оласагасти (Сучич, 82) – Гомес, Барренечеа (Кубос, 63)

Предупреждения: Лопес, 45+2, Мартин, 76.

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