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Примера. Севилья – Атлетико 1:2. Подопечные Симеоне вырвали победу в добавленное время

Испания
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"Атлетико" сумело дожать "Севилью" и сократило отставание от лидеров

Примера. Севилья – Атлетико 1:2. Подопечные Симеоне вырвали победу в добавленное время

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед этим матчем "Атлетико" имело серию из двух матчей без побед, отбросившую "матрасников" на третью позицию турнирной таблицы Примеры. В текущем туре очки синхронно потеряли "Барселону" и "Реал", поэтому у мадридцев появился шанс приблизиться к ним.

"Севилья" открыла счет уже на старте поединка. Это Агуме из предела штрафной пробил под правую стойку. 1:0.

Подопечные Симеоне сразу бросились отыгрываться. Моменты для взятия ворот имели Молина, Альварес и Гризманн. В середине тайма Баде сфолил в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. Альварес пробил в противоположный угол к тому, в который прыгал голкипер. 1:1. В общем, первый тайм не был богат голевым моментом, игра шла преимущественно в центре поля.

Второй тайм прошел при игровом и территориальном преимуществе команды Симеоне, которую она смогла воплотить только в добавленное время. Барриос отличился с передаче Льоренте. 2:1.

Благодаря победе "Атлетико" сократило отставание от "Реала" до 3-х очков, а от "Барселоны" до 7-ми зачетных баллов. "Севилья" с 36-ю очками находится на 12-й позиции.

30-й тур Примеры
"Севилья" - "Атлетико" 1:2
Голы: Агуме, 7 – Альварес, 25 (пен.), Барриос, 90+3

Севилья: Нюланд – Кармона, Баде, Салас, Педроса (Гудель, 46) – Локонга (Ньигес, 69), Агуме, Соу – Лукебакио, Адамс, Варгас (Эджуке, 11, Ромеро, 69).

Атлетико: Облак - Молина (Галан, 46), Ле Норман, Лангле, Аспиликуэта (Коке, 56) - Симеоне (Рикельме, 68), Льоренте, Барриос, Галлагер (Лемар, 78) - Гризманн (Серлот, 55), Альварес.

Предупреждения: Симеоне, 51, Лангле, 57, Ле Норман, 85.

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