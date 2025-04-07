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Звезда Барселоны провел 100 матчей подряд за клуб и сборную
Впечатляющая стабильность
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Статистика, которая подчеркивает надежность и выносливость защитника "Барселоны" Жюля Кунде, снова вышла на передний план в эти выходные. Все из-за очередного появления игрока в составе каталонцев.
Команда Ханси Флика вышла на поле в субботу вечером, принимая "Бетис" в рамках Ла Лиги. В итоге матч завершился ничьей 1:1, а Кунде традиционно вышел в старте на правом фланге защиты и провел на поле все 90 минут. Это позволило ему продолжить впечатляющую личную серию француза, который стал одним из незаменимых игроков "Барселоны".
Как сообщает Diario Sport, 26-летний футболист уже провел 100 матчей подряд за клуб и национальную сборную Франции, не пропуская ни одного поединка.
Добавим, что в этом сезоне Кунде провел 47 матчей за "Барселону" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 8 ассистами.
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