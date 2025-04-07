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Баски врываются в топ-10. Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 1:3. Видео голов и обзор матча
Вышли на белую полосу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Сосьедад" уверенно обыграл "Лас-Пальмас" в 30-м туре чемпионата Испании.
Оба тайма закончились минимальным преимуществом гостей.
Благодаря этой победе "Сосьедад" поднялся с 11-го места на 8-е в турнирной таблице.
30-й тур Примеры.
"Лас-Пальмас" - "Реал Сосьедад" 1:3
Голы: Макберни, 60 – Оярсабаль, 5, Гомес, 56, Арамбуру 68
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