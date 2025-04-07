Мбаппе - о Винисиусе: Не могу представить Реал без него

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поделился мыслями о своем звездном партнере по команде.

"У меня очень отличные отношения с Винисиусом Жуниором. Это нормально, что людям всегда хочется что-то говорить о нас и необязательно в положительном контексте. Когда я приходил в "Реал", у меня была цель играть вместе с ним на футбольном поле. Я не могу представить "Реал" без Винисиуса".