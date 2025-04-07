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Мбаппе - о Винисиусе: Не могу представить Реал без него
Француз рассказал о своих отношениях с бразильским вингером
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поделился мыслями о своем звездном партнере по команде.
"У меня очень отличные отношения с Винисиусом Жуниором. Это нормально, что людям всегда хочется что-то говорить о нас и необязательно в положительном контексте. Когда я приходил в "Реал", у меня была цель играть вместе с ним на футбольном поле. Я не могу представить "Реал" без Винисиуса".
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Напомним, что Килиан Мбаппе присоединился к "Реалу" прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне он забил 32 гола и отдал 4 результативные передачи в 46 матчах за королевский клуб во всех турнирах.
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