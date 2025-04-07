Нападающий Барселоны очень разочарован своим положением в клубе 

Как сообщает издание Mundo Deportivo, Ансу Фати очень разочарован ситуацией, в которой он оказался. Вингер не играл с января, и даже в матче против "Бетиса", когда он разогревался, а команде нужно было забивать, его не выпустили на поле. Нападающий, который имеет контракт до 2027 года, осознает, что ему придется покинуть клуб следующим летом.

Фати обдумывал возможность ухода еще зимой, но после разговора с Ханси Фликом решил остаться в команде, надеясь получить больше игрового времени. Однако он не сыграл ни одной минуты после участия в матче Кубка Испании 4 января.

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Зимой несколько клубов обращались к Ансу Фати с вопросом о его возможном трансфере – "Аякс", "Боруссия Дортмунд", "Порту" и "Бешикташ" с Сульшером во главе, который активно пытался убедить Фати присоединиться. В конечном итоге Ансу решил остаться в "Барселоне". Сейчас несколько клубов снова начали проявлять интерес, и Фати открыт к предложениям. Он хочет играть, и для него важно попасть в команду, где тренер верит в него.

Добавим, что в этом сезоне на счету Фати всего лишь 187 сыгранных минут за "Барсу" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего испанца в 5 миллионов евро.