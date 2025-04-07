Упущенная возможность субмарины. Вильярреал – Атлетик 0:0. Видеообзор матча

"Вильярреал" и "Атлетик" не выявили победителя в 30-м туре чемпионата Испании.

Своим игровым преимуществом "желтой субмарине" воспользоваться в течение встречи не удалось, а на 83-й минуте хозяева еще и остались в меньшинстве из-за удаления Пап Гуйе.

Таким образом, сохранилось отставание "Вильярреала" от "Атлетика" в турнирной таблице в размере шести очков (четвертое и пятое места).

30-й тур Примеры

"Эстадио-де-ла Серамика" (Вильярреал)

"Вильярреал" – "Атлетик" 0:0

Удаление: Гуйе, 83