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Упущенная возможность субмарины. Вильярреал – Атлетик 0:0. Видеообзор матча

Испания
Обновлено

Битва за путевку в ЛЧ

Упущенная возможность субмарины. Вильярреал – Атлетик 0:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вильярреал" и "Атлетик" не выявили победителя в 30-м туре чемпионата Испании.

Своим игровым преимуществом "желтой субмарине" воспользоваться в течение встречи не удалось, а на 83-й минуте хозяева еще и остались в меньшинстве из-за удаления Пап Гуйе.

Таким образом, сохранилось отставание "Вильярреала" от "Атлетика" в турнирной таблице в размере шести очков (четвертое и пятое места).

30-й тур Примеры

"Эстадио-де-ла Серамика" (Вильярреал)

"Вильярреал" – "Атлетик" 0:0

Удаление: Гуйе, 83

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