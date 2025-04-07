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Мбаппе высказался о критике в адрес своей матери из-за его перехода в Реал
Стал на защиту своего выбора быть счастливым
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе высказался о критике в адрес своей матери.
"Когда я был ребенком, я знал, что когда-то буду играть за "Реал Мадрид". Я оставался во Франции, потому что я еще не был готов покинуть свою страну в 12 лет. Я всегда говорю Флорентино Пересу, что отдам все свои силы ради того, чтобы болельщики "Реала" были счастливы.
Критика моей матери о затяжном переходе в "Реал"? Люди всегда были возмущены на нее, ведь они считают, что в футбольном мире нет места для женщин. Моя мама не мой агент, она моя мать, и она хочет только лучшего для меня. Этим летом я выбрал "Реал", а не деньги, потому что я хотел играть здесь и быть счастливым".
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Напомним, что до перехода в "Реал" Килиан Мбаппе играл за "ПСЖ" в период с 2017 по 2024 год. За это время француз стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 256 голов в 308 матчах.
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