Мбаппе высказался о критике в адрес своей матери из-за его перехода в Реал

Звездный нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе высказался о критике в адрес своей матери.

"Когда я был ребенком, я знал, что когда-то буду играть за "Реал Мадрид". Я оставался во Франции, потому что я еще не был готов покинуть свою страну в 12 лет. Я всегда говорю Флорентино Пересу, что отдам все свои силы ради того, чтобы болельщики "Реала" были счастливы.

Критика моей матери о затяжном переходе в "Реал"? Люди всегда были возмущены на нее, ведь они считают, что в футбольном мире нет места для женщин. Моя мама не мой агент, она моя мать, и она хочет только лучшего для меня. Этим летом я выбрал "Реал", а не деньги, потому что я хотел играть здесь и быть счастливым".