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Мбаппе высказался о критике в адрес своей матери из-за его перехода в Реал

Испания

Стал на защиту своего выбора быть счастливым

Мбаппе высказался о критике в адрес своей матери из-за его перехода в Реал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе высказался о критике в адрес своей матери.

"Когда я был ребенком, я знал, что когда-то буду играть за "Реал Мадрид". Я оставался во Франции, потому что я еще не был готов покинуть свою страну в 12 лет. Я всегда говорю Флорентино Пересу, что отдам все свои силы ради того, чтобы болельщики "Реала" были счастливы.

Критика моей матери о затяжном переходе в "Реал"? Люди всегда были возмущены на нее, ведь они считают, что в футбольном мире нет места для женщин. Моя мама не мой агент, она моя мать, и она хочет только лучшего для меня. Этим летом я выбрал "Реал", а не деньги, потому что я хотел играть здесь и быть счастливым".

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Напомним, что до перехода в "Реал" Килиан Мбаппе играл за "ПСЖ" в период с 2017 по 2024 год. За это время француз стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 256 голов в 308 матчах.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
LaSexta
Опубликовал: Андрей Журба
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