Полузащитник Барселоны дал указание своему агенту относительно нового контракта

Полузащитник Френки де Йонг хочет остаться в "Барселоне". По информации Mundo Deportivo, он четко дал понять своему агенту Али Дурсуну, что пока не намерен слушать предложения от других клубов. Игрока связывали с "Ливерпулем", "Манчестер Юнайтед" и клубами из Саудовской Аравии, но его приоритет – продолжение карьеры в "Барсе" после 2026 года, когда завершается действующий контракт.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Впрочем, де Йонг также хотел развеять любые сомнения относительно возможности его бесплатного ухода после завершения контракта. Френки заверил: из уважения к клубу, который сделал значительные финансовые вложения в него с 2019 года, он не уйдет бесплатно.

В "Барселоне" же считают, что пока еще рано для серьезных переговоров о продлении контракта. Клуб хочет дождаться завершения решающего отрезка сезона, чтобы увидеть, как де Йонг покажет себя в важных матчах Ла Лиги, Кубка Испании и Лиги чемпионов.

Добавим, что в этом сезоне на счету полузащитника 2 гола и 2 ассиста в 33 матчах за "Барсу" во всех турнирах.