  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Полузащитник Барселоны дал указание своему агенту относительно нового контракта
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Барселоны дал указание своему агенту относительно нового контракта

Испания

Не планирует уходить бесплатно

Полузащитник Барселоны дал указание своему агенту относительно нового контракта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Френки де Йонг хочет остаться в "Барселоне". По информации Mundo Deportivo, он четко дал понять своему агенту Али Дурсуну, что пока не намерен слушать предложения от других клубов. Игрока связывали с "Ливерпулем", "Манчестер Юнайтед" и клубами из Саудовской Аравии, но его приоритет – продолжение карьеры в "Барсе" после 2026 года, когда завершается действующий контракт.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Впрочем, де Йонг также хотел развеять любые сомнения относительно возможности его бесплатного ухода после завершения контракта. Френки заверил: из уважения к клубу, который сделал значительные финансовые вложения в него с 2019 года, он не уйдет бесплатно.

Читайте также"Его будущее зависит как от клуба, так и от него самого". Флик – о контракте Де Йонга

В "Барселоне" же считают, что пока еще рано для серьезных переговоров о продлении контракта. Клуб хочет дождаться завершения решающего отрезка сезона, чтобы увидеть, как де Йонг покажет себя в важных матчах Ла Лиги, Кубка Испании и Лиги чемпионов.

Добавим, что в этом сезоне на счету полузащитника 2 гола и 2 ассиста в 33 матчах за "Барсу" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Английский топ-клуб собирается переманить к себе звездного нападающего Барселоны
yellow-arrow
Спортдир Бетиса рассказал о намерениях клуба подписать звездного нападающего Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Мбаппе высказался о критике в адрес своей матери из-за его перехода в Реал
Барселона Френки де Йонг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости