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Спортдир Бетиса рассказал о намерениях клуба подписать звездного нападающего Манчестер Юнайтед

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Спортдир Бетиса рассказал о намерениях клуба подписать звездного нападающего Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Бетиса" Ману Фахардо подтвердил желание продлить аренду Антони из "Манчестер Юнайтед".

"Мы работаем над всеми возможными вариантами, которые помогут нам сохранить Антони в команде на следующий сезон. Мы сделаем все возможное ради этого. Мы очень гордимся тем, чего наша команда смогла достичь, в частности благодаря его высокому уровню игры, который приносит всем нам удовольствие".

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Подчеркнем, что Антони присоединился к "Бетису" на правах аренды в январе 2025 года. За это время он забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 13 матчах за клуб во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Бетис (Севилья) Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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