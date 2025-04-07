Спортдир Бетиса рассказал о намерениях клуба подписать звездного нападающего Манчестер Юнайтед

Спортивный директор "Бетиса" Ману Фахардо подтвердил желание продлить аренду Антони из "Манчестер Юнайтед".

"Мы работаем над всеми возможными вариантами, которые помогут нам сохранить Антони в команде на следующий сезон. Мы сделаем все возможное ради этого. Мы очень гордимся тем, чего наша команда смогла достичь, в частности благодаря его высокому уровню игры, который приносит всем нам удовольствие".

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Подчеркнем, что Антони присоединился к "Бетису" на правах аренды в январе 2025 года. За это время он забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 13 матчах за клуб во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.