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Английский топ-клуб собирается переманить к себе звездного нападающего Барселоны

Испания

Испанец может вернуться в Англию

Английский топ-клуб собирается переманить к себе звездного нападающего Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" готова переманить к себе звездного нападающего "Барселоны" уже этим летом.

Как сообщает издание El Nacional, бирмингемские "львы" нацелились на трансфер 25-летнего Феррана Торреса. Испанец стал главной целью для Унаи Эмери, наставника "вилланов", который стремится построить амбициозный проект. Отмечается, что "Астон Вилла" готова потратить около 50 миллионов евро на подписание талантливого вингера.

В этом сезоне Ферран Торрес забил 16 голов и отдал 4 ассиста в 36 матчах на клубном уровне. По данным популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

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Напомним, что в текущем сезоне "Астон Вилла" находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ и продолжает борьбу за победу в Кубке Англии и Лиге чемпионов.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Барселона Ферран Торрес
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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Андрей Журба
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