Ла Лига оспаривает решение о регистрации игроков Барселоны

Ла Лига объявила о подаче апелляции на решение Высшего спортивного совета, который разрешил регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора в "Барселоне" до конца сезона.

На сайте чемпионата появилось официальное заявление, в котором Ла Лига утверждает, что это решение подрывает целостность финансового контроля и равенство команд.