Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ла Лига оспаривает решение о регистрации игроков Барселоны
Новое заявление Ла Лиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига объявила о подаче апелляции на решение Высшего спортивного совета, который разрешил регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора в "Барселоне" до конца сезона.
На сайте чемпионата появилось официальное заявление, в котором Ла Лига утверждает, что это решение подрывает целостность финансового контроля и равенство команд.
"В связи с этим Ла Лига считает, что это решение серьезно нарушает нормативную базу по финансовому контролю и выдаче спортивных лицензий, подрывает общие интересы соревнований и ставит под угрозу их целостность, нарушая принцип равенства среди клубов", - говорится в заявлении.
Популярное сейчас
- Клуб УПЛ предложил Ингульцу доиграть домашние матчи на своем стадионе
- "Можно было просто поблагодарить". Бойко вспомнил обидные слова Коломойского после финала Лиги Европы
- В Кабмине сделали заявление относительно соглашения с США об украинских ресурсах
- Почему не сыграл Лунин? Анчелотти – о выборе голкипера на сыгранный матч с Валенсией и предстоящий с Арсеналом
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty
Комментарии 1