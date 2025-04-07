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Ла Лига оспаривает решение о регистрации игроков Барселоны

Испания
Обновлено

Новое заявление Ла Лиги

Ла Лига оспаривает решение о регистрации игроков Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ла Лига объявила о подаче апелляции на решение Высшего спортивного совета, который разрешил регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора в "Барселоне" до конца сезона.

На сайте чемпионата появилось официальное заявление, в котором Ла Лига утверждает, что это решение подрывает целостность финансового контроля и равенство команд.

"В связи с этим Ла Лига считает, что это решение серьезно нарушает нормативную базу по финансовому контролю и выдаче спортивных лицензий, подрывает общие интересы соревнований и ставит под угрозу их целостность, нарушая принцип равенства среди клубов", - говорится в заявлении.

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Источник:
Ла Ліга
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.04.2025 в 19:06
Лучше бы эта ЛаЛига молчала и не напоминала о себе, а то и до них доберутся.))
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.04.2025 в 19:06
Лучше бы эта ЛаЛига молчала и не напоминала о себе, а то и до них доберутся.))
Ответить
0
0

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