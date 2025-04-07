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Ямаль требует от Флика кардинальных изменений в стартовом составе команды

Испания

Звезда каталонского гранда не хочет видеть на позиции форварда Левандовского

Ямаль требует от Флика кардинальных изменений в стартовом составе команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ламин Ямаль требует от главного тренера "Барселоны" Ханси Флика кардинальных изменений в стартовом составе команды.

Как сообщает издание El Nacional, 17-летний испанец хочет видеть на позиции форварда Феррана Торреса, который показывает блестящую игру в последнее время. Его идею поддерживает Педри, который тоже считает, что Торрес заслуживает игрового времени.

Известно, что у Ламина нет никаких проблем с Робертом Левандовским, который все еще остается ключевой фигурой в команде Флика. Но Ямаль считает, что его игра улучшается, когда в нападении рядом с ним играет Ферран Торрес. С ним он имеет больше свободы на поле, а когда он играет с польским форвардом, то его роль ограничивается.

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Добавим, что 36-летний Роберт Левандовский в этом сезоне забил 38 голов и отдал три результативные передачи в 44 матчах за "Барселону" во всех турнирах. На счету Ламина Ямаля 13 голов и 19 ассистов в 42 матчах на клубном уровне.

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Роберт Левандовский Барселона Ферран Торрес Ламин Ямаль
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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.04.2025 в 19:04
Ой не бреши Андрюша, всё не так.))
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.04.2025 в 19:04
Ой не бреши Андрюша, всё не так.))
Ответить
0
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