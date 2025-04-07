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Ямаль требует от Флика кардинальных изменений в стартовом составе команды
Звезда каталонского гранда не хочет видеть на позиции форварда Левандовского
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ламин Ямаль требует от главного тренера "Барселоны" Ханси Флика кардинальных изменений в стартовом составе команды.
Как сообщает издание El Nacional, 17-летний испанец хочет видеть на позиции форварда Феррана Торреса, который показывает блестящую игру в последнее время. Его идею поддерживает Педри, который тоже считает, что Торрес заслуживает игрового времени.
Известно, что у Ламина нет никаких проблем с Робертом Левандовским, который все еще остается ключевой фигурой в команде Флика. Но Ямаль считает, что его игра улучшается, когда в нападении рядом с ним играет Ферран Торрес. С ним он имеет больше свободы на поле, а когда он играет с польским форвардом, то его роль ограничивается.
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Добавим, что 36-летний Роберт Левандовский в этом сезоне забил 38 голов и отдал три результативные передачи в 44 матчах за "Барселону" во всех турнирах. На счету Ламина Ямаля 13 голов и 19 ассистов в 42 матчах на клубном уровне.
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