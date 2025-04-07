Анчелотти перед матчем с Арсеналом: Опыт в Лиге чемпионов - бесценен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов накануне первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала".

"Мы хорошо подготовились к игре. "Арсенал" очень хорош во многих вещах. Мы не можем думать о критике, играя каждые три дня. После "Валенсии" мы все оценили и хорошо подготовились к этому матчу. У нас 90 очень важных минут. Не решающих, потому что на "Бернабеу" еще 90.

Опыт в этом турнире очень важен. Знания означают, что ты не боишься этих поединков, с высоким давлением. Очень важно иметь такой опыт и футболистов, которые много раз играли в этих матчах. И это помогает молодежи", - сказал Карло.