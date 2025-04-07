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Анчелотти перед матчем с Арсеналом: Опыт в Лиге чемпионов - бесценен
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов накануне первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала".
"Мы хорошо подготовились к игре. "Арсенал" очень хорош во многих вещах. Мы не можем думать о критике, играя каждые три дня. После "Валенсии" мы все оценили и хорошо подготовились к этому матчу. У нас 90 очень важных минут. Не решающих, потому что на "Бернабеу" еще 90.
Опыт в этом турнире очень важен. Знания означают, что ты не боишься этих поединков, с высоким давлением. Очень важно иметь такой опыт и футболистов, которые много раз играли в этих матчах. И это помогает молодежи", - сказал Карло.
Напомним, матч "Арсенал" - "Реал" стартует 8 апреля в 22:00 по Киеву.
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