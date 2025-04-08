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Атлетико уже знает сумму, которую придется выложить за талантливого центрбека из Серии А

Испания

Мадридцы планируют активное лето 

Атлетико уже знает сумму, которую придется выложить за талантливого центрбека из Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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21-летний защитник "Аталанты" Джорджо Скалвини уже является стабильным игроком основы итальянского клуба. Как сообщает Mundo Deportivo, он привлек внимание ведущих европейских клубов, в том числе и "Атлетико", благодаря своей надежности, умению читать игру и способности начинать атаки из глубины.

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Впрочем, мадридцы уже знают, что приобрести итальянца будет непросто. Как сообщают источники, "Аталанта" уже определила стартовую цену для всех заинтересованных клубов – не менее 40 миллионов евро. Они не хотят расставаться с игроком, считая его ключевой фигурой настоящего и будущего.

Добавим, что в этом сезоне защитник восстанавливался от серьезной травмы крестообразной связки, поэтому успел сыграть лишь 8 матчей за "Аталанту" во всех турнирах.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
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