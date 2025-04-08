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Щенсный рассказал, готов ли он уступить место в воротах тер Штегену

Испания

Его главная цель - помогать команде

Щенсный рассказал, готов ли он уступить место в воротах тер Штегену

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный рассказал, готов ли он уступить место в воротах Марк-Андре тер Штегену.

"Я решил присоединиться к "Барселоне", чтобы заменить травмированного Марк-Андре тер Штегена. У меня не возникнет никаких проблем, когда он вернется и займет свое место. Если в какой-то момент главный тренер решит, что он готов стать в ворота, то я восприму это абсолютно нормально. Я лишь хочу помогать команде".

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В этом сезоне 34-летний Войцех Щенсный провел 10 "сухих" поединков в 20 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Он не проиграл ни разу, когда выходил на поле в составе "сине-гранатовых".

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Барселона Марк-Андре тер Штеген Войцех Щенсны
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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