Щенсный рассказал, готов ли он уступить место в воротах тер Штегену

Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный рассказал, готов ли он уступить место в воротах Марк-Андре тер Штегену.

"Я решил присоединиться к "Барселоне", чтобы заменить травмированного Марк-Андре тер Штегена. У меня не возникнет никаких проблем, когда он вернется и займет свое место. Если в какой-то момент главный тренер решит, что он готов стать в ворота, то я восприму это абсолютно нормально. Я лишь хочу помогать команде".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне 34-летний Войцех Щенсный провел 10 "сухих" поединков в 20 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Он не проиграл ни разу, когда выходил на поле в составе "сине-гранатовых".