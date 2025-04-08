Атлетико Мадрид может подписать бывшего игрока Реала

"Атлетико" начинает планировать следующий сезон, и одной из ключевых задач является поиск надежной замены для Антуана Гризманна, который может покинуть "Метрополитано" летом, если поступит убедительное предложение из МЛС. В этом контексте больше всего внимания в офисах клуба привлекает имя Марко Асенсио.

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Игрок "ПСЖ", который сейчас выступает на правах аренды в "Астон Вилле", вернул свою лучшую форму и демонстрирует очень сильный сезон. Качество, универсальность и опыт в высококлассных соревнованиях делают его привлекательным вариантом для Диего Симеоне, который ищет атакующего игрока, способного решать матчи в критических моментах.

Асенсио принадлежит "Пари Сен-Жермен", но клуб не считает его незаменимым и, по информации из источников, близких к игроку, готов вести переговоры о его трансфере за сумму около 20 миллионов евро. Это сумма, которую "Атлетико" может позволить себе, и клуб считает, что это рыночная возможность, которую нельзя упустить.

Добавим, что в этом сезоне на счету испанца 8 голов и 1 ассист в 11 матчах за "Астон Виллу" во всех турнирах.