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Полузащитнику Реала грозит до трёх матчей дисквалификации после поединка с Валенсией. Видео нарушения

Испания

Эмоции взяли верх

Полузащитнику Реала грозит до трёх матчей дисквалификации после поединка с Валенсией. Видео нарушения

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитнику "Реала" грозит до трёх матчей дисквалификации после поединка с "Валенсией".

В трансляцию попал момент, как после матча с "Валенсией", Джуд Беллингем пнул монитор VAR. К счастью для футболиста, оборудование не повредилось.

GOAL сообщает, что по правилам Ла Лиги игроки могут быть наказаны за "агрессивное поведение по отношению к оборудованию"

Если обнаружится, что Беллингем намеренно повредил имущество лиги, то полузащитнику грозит до трёх матчей дисквалификации, а также штрафы и официальные предупреждения.

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Напомним, что "Реал" уступил "Валенсии" со счётом 1:2 и отстаёт от лидирующей "Барселоны" на 4 балла.

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Валенсия (Испания) Реал (Мадрид)
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Источник:
GOAL
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Барсeлонец
08.04.2025 в 14:28
Максимум дадут этому психу смешной для него штраф и всё.
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Комментарии 3
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Барсeлонец
08.04.2025 в 14:28
Максимум дадут этому психу смешной для него штраф и всё.
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1
0
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Барсeлонец
08.04.2025 в 14:24
На видео чётко видно, шо этот псих ударил монитор намеренно. Ау, Лалига, как там насчёт правил или этим чёрным пи@арам всё дозволено?
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Spokoyno (Київ)
08.04.2025 в 14:04
Чогось РЕАЛьно найкращого гравця КК не туди понесло! У збірній Джуд таке собі НЕ ДОЗВОЛЯЄ! Мабуть варто Беллінгему пару матчів "відпочити" ... заспокоїтися та поміркувати над своєю грою!
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