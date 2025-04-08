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Полузащитнику Реала грозит до трёх матчей дисквалификации после поединка с Валенсией. Видео нарушения
Эмоции взяли верх
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитнику "Реала" грозит до трёх матчей дисквалификации после поединка с "Валенсией".
В трансляцию попал момент, как после матча с "Валенсией", Джуд Беллингем пнул монитор VAR. К счастью для футболиста, оборудование не повредилось.
Jude Bellingham dandole una patada al VAR. Este niñato no aprenderá a comportarse en la vida pic.twitter.com/2NUNWfPLEX— Álex (@LxoMessismoFCB) April 6, 2025
GOAL сообщает, что по правилам Ла Лиги игроки могут быть наказаны за "агрессивное поведение по отношению к оборудованию"
Если обнаружится, что Беллингем намеренно повредил имущество лиги, то полузащитнику грозит до трёх матчей дисквалификации, а также штрафы и официальные предупреждения.
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Напомним, что "Реал" уступил "Валенсии" со счётом 1:2 и отстаёт от лидирующей "Барселоны" на 4 балла.
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