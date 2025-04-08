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Зимний новичок Севильи выбыл до конца сезона из-за травмы
Серьезная потеря
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Зимний новичок "Севильи" выбыл до конца сезона из-за травмы.
На официальном сайте андалусийского клуба говорится о том, что 26-летний швейцарский вингер Рубен Варгас получил травму подколенного сухожилия второй степени во время матча 30-го тура Ла Лиги против мадридского "Атлетико" (1:2).
Нападающему предстоит пройти еще несколько медицинских обследований, однако в СМИ появляется информация о том, что срок отсутствия футболиста составит около 6-8 недель. Таким образом Варгас рискует пропустить оставшуюся часть текущего сезона.
ℹ️ Injury Update | Rubén Vargas suffers a grade Il hamstring injury.— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) April 8, 2025
Speedy recovery, Rubén! ???? pic.twitter.com/aPfZhvQqhA
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Напомним, что Рубен Варгас присоединился к "Севилье" в январе этого года из "Аугсбурга" за 2,5 миллиона евро. За это время он успел провести 11 матчей за клуб в чемпионате Испании и отметиться 2 голами и одним ассистом.
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