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Зимний новичок Севильи выбыл до конца сезона из-за травмы

Испания

Серьезная потеря

Зимний новичок Севильи выбыл до конца сезона из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Зимний новичок "Севильи" выбыл до конца сезона из-за травмы.

На официальном сайте андалусийского клуба говорится о том, что 26-летний швейцарский вингер Рубен Варгас получил травму подколенного сухожилия второй степени во время матча 30-го тура Ла Лиги против мадридского "Атлетико" (1:2).

Нападающему предстоит пройти еще несколько медицинских обследований, однако в СМИ появляется информация о том, что срок отсутствия футболиста составит около 6-8 недель. Таким образом Варгас рискует пропустить оставшуюся часть текущего сезона.

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Напомним, что Рубен Варгас присоединился к "Севилье" в январе этого года из "Аугсбурга" за 2,5 миллиона евро. За это время он успел провести 11 матчей за клуб в чемпионате Испании и отметиться 2 голами и одним ассистом.

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Источник:
Sevilla FC
Опубликовал: Андрей Журба
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