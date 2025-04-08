Тренера Севильи могут уволить в ближайшее время

Главный тренер "Севильи" Хавьер Гарсия Пимьента может быть уволен в ближайшее время.

Следующий матч "красно-белых" в Ла Лиге против "Валенсии" станет решающим для 50-летнего испанского специалиста, об этом сообщает издание El Nacional.

В случае, если его команда потеряет очки, руководство клуба будет вынуждено попрощаться с ним. Отмечается, что Хоакин Капаррос станет его заменой до конца сезона. А главной целью "Севильи" является Хосе Бордалас, который сейчас возглавляет "Хетафе". Его назначение на пост главного тренера будет возможным лишь летом.

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Сейчас "Севилья" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков после 30 туров.