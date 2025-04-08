Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гави: Я хотел бы завершить карьеру в Барселоне, но...
Футболист рассказал о своем будущем в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Гави хотел бы завершить профессиональную карьеру именно в каталонском клубе.
"Конечно, я хотел бы завершить карьеру в "Барсе", но в футболе никогда не знаешь, что произойдет, но я бы подписался на это", - заявил Гави.
Игрок также добавил, что осознает непредсказуемость футбольной жизни, включая возможность травм, но его желание остаться в "Барселоне" остается неизменным:
"Это правда, что в футболе многое может случиться, и травмы случаются, но я бы точно на это подписался".
Добавим, что у Гави контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2030 года.
Популярное сейчас
- Источник раскрыл зарплату Ракицкого в Черноморце
- "Придумали для хайпа". Отец Степанова прокомментировал слухи вокруг сына
- "Почему это повторяется уже неоднократно?": Лупашко возмущен решениями арбитра
- Ремейк финала ЛЧ-2010, Реал в Лондоне и Кривбасс – Динамо. Расписание футбола на 7 – 13 апреля
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией