Гави: Я хотел бы завершить карьеру в Барселоне, но...

Полузащитник "Барселоны" Гави хотел бы завершить профессиональную карьеру именно в каталонском клубе.

"Конечно, я хотел бы завершить карьеру в "Барсе", но в футболе никогда не знаешь, что произойдет, но я бы подписался на это", - заявил Гави.

Игрок также добавил, что осознает непредсказуемость футбольной жизни, включая возможность травм, но его желание остаться в "Барселоне" остается неизменным:

"Это правда, что в футболе многое может случиться, и травмы случаются, но я бы точно на это подписался".

Добавим, что у Гави контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2030 года.