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Гави: Я хотел бы завершить карьеру в Барселоне, но...

Испания

Футболист рассказал о своем будущем в Барселоне

Гави: Я хотел бы завершить карьеру в Барселоне, но...

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" Гави хотел бы завершить профессиональную карьеру именно в каталонском клубе.

"Конечно, я хотел бы завершить карьеру в "Барсе", но в футболе никогда не знаешь, что произойдет, но я бы подписался на это", - заявил Гави.

Игрок также добавил, что осознает непредсказуемость футбольной жизни, включая возможность травм, но его желание остаться в "Барселоне" остается неизменным:

"Это правда, что в футболе многое может случиться, и травмы случаются, но я бы точно на это подписался".

Добавим, что у Гави контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2030 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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