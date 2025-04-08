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Защитник Реала получил предложение контракта от клуба из Саудовской Аравии
Лукас Васкес может сменить команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник мадридского "Реала" Лукас Васкес получил предложение от клуба из Саудовской Аравии "Аль-Кадисия". Об этом сообщает издание Bernabeu Digital.
По информации источника, руководство команд готово предложить 33-летнему испанскому футболисту контракт на два года с общей суммой заработной платы в 15 миллионов евро.
Добавим, что Лукас в текущем сезоне сыграл 40 матчей, в которых забил 2 гола и ведал 6 результативных передач.
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Источник:Bernabeu Digital
Опубликовал: Екатерина Власова
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oda1979 (Запорожье)
08.04.2025 в 17:43
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