Защитник Реала получил предложение контракта от клуба из Саудовской Аравии

Правый защитник мадридского "Реала" Лукас Васкес получил предложение от клуба из Саудовской Аравии "Аль-Кадисия". Об этом сообщает издание Bernabeu Digital.

По информации источника, руководство команд готово предложить 33-летнему испанскому футболисту контракт на два года с общей суммой заработной платы в 15 миллионов евро.

Добавим, что Лукас в текущем сезоне сыграл 40 матчей, в которых забил 2 гола и ведал 6 результативных передач.