"Манчестер Сити" готов побить трансферный рекорд ради подписания Ламина Ямаля из "Барселоны".

Как сообщает издание Fichajes, руководство "горожан сделало историческое трансферное предложение каталонцам по Ламину Ямалю в размере 275 миллионов евро, но "сине-гранатовые" не готовы продавать свою главную звезду.

Отмечается, что такое невероятно выгодное предложение ставит "Барселону" в сложное положение, несмотря на то, что они не хотят расставаться с 17-летним вундеркиндом Ла Масии. Его контракт с клубом действует до конца июня 2026 года. Сейчас руководство работает над его продлением и хочет прописать клаусулу в один миллиард евро.

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В этом сезоне Ламин Ямаль забил 13 голов и отдал 19 ассистов в 42 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Его цена, по версии авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в 180 миллионов евро.