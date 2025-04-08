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Манчестер Сити готов побить трансферный рекорд ради подписания Ламина Ямаля

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Англичане предлагают бешеные деньги

Манчестер Сити готов побить трансферный рекорд ради подписания Ламина Ямаля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" готов побить трансферный рекорд ради подписания Ламина Ямаля из "Барселоны".

Как сообщает издание Fichajes, руководство "горожан сделало историческое трансферное предложение каталонцам по Ламину Ямалю в размере 275 миллионов евро, но "сине-гранатовые" не готовы продавать свою главную звезду.

Отмечается, что такое невероятно выгодное предложение ставит "Барселону" в сложное положение, несмотря на то, что они не хотят расставаться с 17-летним вундеркиндом Ла Масии. Его контракт с клубом действует до конца июня 2026 года. Сейчас руководство работает над его продлением и хочет прописать клаусулу в один миллиард евро.

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В этом сезоне Ламин Ямаль забил 13 голов и отдал 19 ассистов в 42 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Его цена, по версии авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в 180 миллионов евро.

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Барселона Манчестер Сити Ламин Ямаль
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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