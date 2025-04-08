Карвахаль надеется вернуться на поле уже в мае

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль рассказал о своем восстановлении от травмы.

"Все идет очень хорошо, шаг за шагом. Задача состоит в том, чтобы быть готовым вернуться на поле до конца мая. Посмотрим, успеем ли".