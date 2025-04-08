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Карвахаль надеется вернуться на поле уже в мае
Даниэль рассказал о своем возвращении на поле
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль рассказал о своем восстановлении от травмы.
"Все идет очень хорошо, шаг за шагом. Задача состоит в том, чтобы быть готовым вернуться на поле до конца мая. Посмотрим, успеем ли".
33-летний испанец продолжает восстанавливаться от разрыва крестообразных связок.
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