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Карвахаль надеется вернуться на поле уже в мае

Испания

Даниэль рассказал о своем возвращении на поле

Карвахаль надеется вернуться на поле уже в мае

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль рассказал о своем восстановлении от травмы.

"Все идет очень хорошо, шаг за шагом. Задача состоит в том, чтобы быть готовым вернуться на поле до конца мая. Посмотрим, успеем ли".

33-летний испанец продолжает восстанавливаться от разрыва крестообразных связок.

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Источник:
Мadrid universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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