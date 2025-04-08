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Тренер Барселоны высказался о регистрации Дани Ольмо
Я полностью доверяю клубу (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о регистрации полузащитника команды Дани Ольмо.
"Регистрация Ольмо? У нас есть важный четвертьфинал Лиги чемпионов против "Боруссии Дортмунд", и мы сосредоточены на этом. Что касается всего остального, я полностью доверяю клубу", - сказал специалист.
Добавим, что Ла Лига объявила о подаче апелляции на решение Высшего спортивного совета, который разрешил регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора в "Барселоне" до конца сезона.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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