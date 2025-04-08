Тренер Барселоны высказался о регистрации Дани Ольмо

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о регистрации полузащитника команды Дани Ольмо.

"Регистрация Ольмо? У нас есть важный четвертьфинал Лиги чемпионов против "Боруссии Дортмунд", и мы сосредоточены на этом. Что касается всего остального, я полностью доверяю клубу", - сказал специалист.

Добавим, что Ла Лига объявила о подаче апелляции на решение Высшего спортивного совета, который разрешил регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора в "Барселоне" до конца сезона.