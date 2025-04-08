Ямаль рассказал, сможет ли Барселона в этом году выиграть требл

Молодой вингер "Барселоны" Ламин Ямаль уверен в том, что его команда способна завоевать три трофея до конца текущего сезона.

"Я принадлежу к тем людям, которые всегда верят в команду. Со старта сезона я нацелен на максимум. Если в начале сезона у нас есть возможность сделать требл, такова цель. И сейчас ситуация не изменилась.

Дело не в чрезмерной самоуверенности или чем-то подобном, а в вере в себя. Если ты говоришь, что победит другая команда, то я не знаю, зачем выходить на поле.

Поэтому мы можем сделать требл. Мы - "Барселона". Мы уже достигали этого и, надеюсь, можем сделать это снова", - заявил Ямаль.