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Ямаль рассказал, сможет ли Барселона в этом году выиграть требл
Поэтому мы можем сделать требл. Мы - Барселона (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Молодой вингер "Барселоны" Ламин Ямаль уверен в том, что его команда способна завоевать три трофея до конца текущего сезона.
"Я принадлежу к тем людям, которые всегда верят в команду. Со старта сезона я нацелен на максимум. Если в начале сезона у нас есть возможность сделать требл, такова цель. И сейчас ситуация не изменилась.
Дело не в чрезмерной самоуверенности или чем-то подобном, а в вере в себя. Если ты говоришь, что победит другая команда, то я не знаю, зачем выходить на поле.
Поэтому мы можем сделать требл. Мы - "Барселона". Мы уже достигали этого и, надеюсь, можем сделать это снова", - заявил Ямаль.
Напомним, что завтра, 9 апреля, "Барселона" сыграет в четвертьфинале ЛЧ против "Боруссии Д".
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