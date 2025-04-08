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Ямаль рассказал, сможет ли Барселона в этом году выиграть требл

Испания

Поэтому мы можем сделать требл. Мы - Барселона (с)

Ямаль рассказал, сможет ли Барселона в этом году выиграть требл

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Молодой вингер "Барселоны" Ламин Ямаль уверен в том, что его команда способна завоевать три трофея до конца текущего сезона.

"Я принадлежу к тем людям, которые всегда верят в команду. Со старта сезона я нацелен на максимум. Если в начале сезона у нас есть возможность сделать требл, такова цель. И сейчас ситуация не изменилась.

Дело не в чрезмерной самоуверенности или чем-то подобном, а в вере в себя. Если ты говоришь, что победит другая команда, то я не знаю, зачем выходить на поле.

Поэтому мы можем сделать требл. Мы - "Барселона". Мы уже достигали этого и, надеюсь, можем сделать это снова", - заявил Ямаль.

Напомним, что завтра, 9 апреля, "Барселона" сыграет в четвертьфинале ЛЧ против "Боруссии Д".

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Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
08.04.2025 в 22:35
Не впевнений, що Барсі під силу требл. Але, хлопчина налаштований гарно, молодець.
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Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
08.04.2025 в 22:35
Не впевнений, що Барсі під силу требл. Але, хлопчина налаштований гарно, молодець.
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0
0
avatar
Баpceлиниуc
08.04.2025 в 22:09
"Старайся Ламин, старайся и верь в себя, всё может быть, всё может статься." Флик Чудотворец
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