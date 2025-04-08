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Немецкая пресса спутала братьев Индзаги перед матчем Интера и Баварии

Испания

Ошибка издания Bild

Немецкая пресса спутала братьев Индзаги перед матчем Интера и Баварии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне первого четвертьфинального поединка Лиги чемпионов между миланским "Интером" и мюнхенской "Баварией" немецкое издание Bild допустило курьезную ошибку.

Готовя материал о главном тренере "Интера" Симоне Индзаги, газета опубликовала фото его брата Филиппо.

Фейл произошел в статье, где анализировались шансы "Баварии" в предстоящем противостоянии и рассматривалась тактика итальянцев под руководством Симоне Индзаги. Однако, вместо лица наставника "нерадзурри" читатели увидели его брата Филиппо.

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Бавария (Мюнхен) Филиппо Индзаги Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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