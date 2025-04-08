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Немецкая пресса спутала братьев Индзаги перед матчем Интера и Баварии
Ошибка издания Bild
Getty Images / Global Images Ukraine
Накануне первого четвертьфинального поединка Лиги чемпионов между миланским "Интером" и мюнхенской "Баварией" немецкое издание Bild допустило курьезную ошибку.
Готовя материал о главном тренере "Интера" Симоне Индзаги, газета опубликовала фото его брата Филиппо.
Фейл произошел в статье, где анализировались шансы "Баварии" в предстоящем противостоянии и рассматривалась тактика итальянцев под руководством Симоне Индзаги. Однако, вместо лица наставника "нерадзурри" читатели увидели его брата Филиппо.
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