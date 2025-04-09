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Атлетико Мадрид нацелился на звезду Реал Сосьедада
Приоритетная цель
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" рассматривает флангового нападающего "Реал Сосьедада" Такефусу Кубо как приоритетную цель на летнее трансферное окно. На "Метрополитано" японца считают идеальным наследником Антуана Гризманна в случае его ухода в конце сезона.
Интерес Диего Симеоне к Кубо не новый, но в последние недели он лишь усилился на фоне неопределенности с будущим Гризманна. Француз может получить предложения из Саудовской Аравии или МЛС, поэтому штаб "Атлетико" ищет достойную замену. Кубо подходит благодаря своим техническим качествам, универсальности и опыту в Ла Лиге – важный фактор для Симеоне.
В "Сосьедаде" готовы рассмотреть предложения, если те будут привлекательными. Клаусула Кубо составляет около 60 миллионов евро, но "Атлетико" надеется снизить цену или включить в сделку игроков для удешевления трансфера. Параллельно за игроком следят клубы АПЛ, но сам футболист склоняется к продолжению карьеры в Испании.
Добавим, что в этом сезоне на счету Кубо 7 голов и 4 ассиста в 44-х матчах за "Сосьедад" во всех турнирах.
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