  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико Мадрид нацелился на звезду Реал Сосьедада
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико Мадрид нацелился на звезду Реал Сосьедада

Испания

Приоритетная цель 

Атлетико Мадрид нацелился на звезду Реал Сосьедада

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетико" рассматривает флангового нападающего "Реал Сосьедада" Такефусу Кубо как приоритетную цель на летнее трансферное окно. На "Метрополитано" японца считают идеальным наследником Антуана Гризманна в случае его ухода в конце сезона.

Интерес Диего Симеоне к Кубо не новый, но в последние недели он лишь усилился на фоне неопределенности с будущим Гризманна. Француз может получить предложения из Саудовской Аравии или МЛС, поэтому штаб "Атлетико" ищет достойную замену. Кубо подходит благодаря своим техническим качествам, универсальности и опыту в Ла Лиге – важный фактор для Симеоне.

Читайте такжеКлубы МЛС нацелились на Антуана Гризманна

В "Сосьедаде" готовы рассмотреть предложения, если те будут привлекательными. Клаусула Кубо составляет около 60 миллионов евро, но "Атлетико" надеется снизить цену или включить в сделку игроков для удешевления трансфера. Параллельно за игроком следят клубы АПЛ, но сам футболист склоняется к продолжению карьеры в Испании.

Добавим, что в этом сезоне на счету Кубо 7 голов и 4 ассиста в 44-х матчах за "Сосьедад" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Карло Анчелотти: На Бернабеу случались и более удивительные вещи
yellow-arrow
Немецкая пресса спутала братьев Индзаги перед матчем Интера и Баварии
yellow-arrow
Ямаль рассказал, сможет ли Барселона в этом году выиграть требл
Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Такефуса Кубо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
El Nacional
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости