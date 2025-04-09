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Вратарь Барселоны может покинуть команду этим летом

Испания

Однако он может продолжить свою карьеру в Испании

Вратарь Барселоны может покинуть команду этим летом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Барселоны" может покинуть команду уже этим летом.

Как сообщает издание Fichajes, одним из испанских клубов, который рассматривает вариант с подписанием Иньяки Пеньи этим летом является "Севилья". Они собираются обновить омолодить позицию голкипера в команде.

Отмечается, что "Барселона" готова отпустить своего воспитанника, чтобы уменьшить зарплатный фонд и освободить место в команде для регистрации других игроков. 26-летний футболист хочет покинуть клуб, ради игрового времени.

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В этом сезоне Иньяки Пенья провел 6 "сухих" матчей в 22 поединках за "Барселону" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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Барселона Севилья Иньяки Пенья
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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