Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Авторитетный источник оценил шансы Анчелотти остаться у руля Реала
Эпоха подходит к концу
Getty Images/Global Images Ukraine
Дальнейшее присутствие Карло Анчелотти на должности главного тренера мадридского "Реала" кажется практически невозможным, пишет Relevo.
Источник отмечает, что будущее итальянского специалиста практически предопределено после разгрома от "Арсенала" (0:3) в Лиге чемпионов и домашнего поражения от "Валенсии" (1:2) в чемпионате Испании.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На место Анчелотти "Реал" намерен назначить рулевого леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо, за ситуацией вокруг которого руководство "сливочных" следит уже на протяжении долгого времени.
Следующий свой матч мадридцы проведут 13 апреля, против "Алавеса" в Ла Лиге.
Популярное сейчас
- "Нам повезло". Беллингем прокомментировал разгром Реала в Лиге чемпионов
- Главный тренер Арсенала прокомментировал победу над Реалом
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- Реал опубликовал заявку на матч с Арсеналом. В ней нет одного из голкиперов
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией