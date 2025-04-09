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Авторитетный источник оценил шансы Анчелотти остаться у руля Реала

Испания
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Эпоха подходит к концу

Авторитетный источник оценил шансы Анчелотти остаться у руля Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Дальнейшее присутствие Карло Анчелотти на должности главного тренера мадридского "Реала" кажется практически невозможным, пишет Relevo.

Источник отмечает, что будущее итальянского специалиста практически предопределено после разгрома от "Арсенала" (0:3) в Лиге чемпионов и домашнего поражения от "Валенсии" (1:2) в чемпионате Испании.

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На место Анчелотти "Реал" намерен назначить рулевого леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо, за ситуацией вокруг которого руководство "сливочных" следит уже на протяжении долгого времени.

Следующий свой матч мадридцы проведут 13 апреля, против "Алавеса" в Ла Лиге.

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Хаби Алонсо Карло Анчелотти Реал (Мадрид) тренер
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
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