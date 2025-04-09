Авторитетный источник оценил шансы Анчелотти остаться у руля Реала

Дальнейшее присутствие Карло Анчелотти на должности главного тренера мадридского "Реала" кажется практически невозможным, пишет Relevo.

Источник отмечает, что будущее итальянского специалиста практически предопределено после разгрома от "Арсенала" (0:3) в Лиге чемпионов и домашнего поражения от "Валенсии" (1:2) в чемпионате Испании.

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На место Анчелотти "Реал" намерен назначить рулевого леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо, за ситуацией вокруг которого руководство "сливочных" следит уже на протяжении долгого времени.

Следующий свой матч мадридцы проведут 13 апреля, против "Алавеса" в Ла Лиге.