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Капитан Барселоны рассказал о том, как он мог оказаться в Манчестер Сити

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Капитан Барселоны рассказал о том, как он мог оказаться в Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, который сейчас восстанавливается от серьезной травмы, рассказал о том, как он мог оказаться в "Манчестер Сити" в 2016 году.

"В то время я хотел сменить клуб. Я был недоволен ситуацией в "Барселоне", хоть мы выигрывали трофеи. Я не хотел быть резервистом Клаудио Браво. Я хотел играть больше, я хотел быть неоспоримым номером один. Я встретился с Пепом Гвардиолой, он прилетел в Барселону и объяснил мне свои идеи. Я был очень близок к тому, чтобы подписать контракт с "Манчестер Сити", они хотели видеть меня в команде".

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"В какой-то момент я пошел к Луису Энрике и сказал ему, что хочу уйти, но он не позволил мне этого сделать, поэтому он заставил руководство не продавать меня ни при каких обстоятельствах. С одной стороны я был очень благодарен, однако с другой — я хотел быть номером один. В итоге, "Манчестер Сити" подписал Клаудио Браво, а я остался "Барселоне". Это было странно, но, оглядываясь назад, я счастлив, что остался в клубе".

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Напомним, что Марк-Андре тер Штеген присоединился к "Барселоне" летом 2014 года из "Боруссии Менхенгладбах" за 12 миллионов евро. За это время немец провел 175 "сухих" поединков в 420 матчах за каталонский гранд.

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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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