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Цыганков может остаться без тренера? Жирона не побеждает уже восемь матчей подряд
Известно, размышляют ли в клубе о смене наставника
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес находится под серьезным давлением, учитывая серию из восьми матчей подряд без побед в чемпионате Испании, однако в клубе не возникает мыслей о его возможном увольнении.
Как сообщает издание Diario AS, репутация 49-летнего испанца является бесспорной. Руководство "Жироны" полностью доверяет Мичелу, поэтому его фигура в команде остается неприкосновенной. Несмотря на то, что "бело-красных" отделяет всего шесть очков от зоны вылета, идею его возможного увольнения называют сумасшедшей.
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Напомним, что "Жирона" находится на 15-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав лишь 34 очка в 30-ти турах.
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