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Ла Лига удалила заявление о лимите зарплат в Барселоне

Испания

Напряжение между Барселоной и Ла Лигой продолжает расти

Ла Лига удалила заявление о лимите зарплат в Барселоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После того, как Ла Лига объявила об уменьшении лимита "Барселоны" в связи со снятием со счетов клуба 475 VIP-мест на "Камп Ноу" и 100 миллионов евро дохода от аренды, каталонский клуб выступил с резким заявлением, обвинив лигу в нарушении их права на конфиденциальность.

Президент CENAFE Мигель Анхель Галан заявил, что Ла Лига не только нарушила конфиденциальность "Барселоны", но и что клуб может инициировать процедуру отстранения президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Менее чем за сутки Ла Лига неожиданно удалила оригинальный пресс-релиз, который и вызвал спор. В ответ на это "Барселона" выпустила новое заявление, в котором обвинила Ла Лигу в умышленной попытке дестабилизировать клуб и развертывании кампании дезинформации.

Согласно сообщению Sport, Ла Лига сопровождала удаление пресс-релиза коротким заявлением, в котором выразила "полное несогласие с обвинением в якобы нарушении права на конфиденциальность". Лига подчеркнула, что их действия были направлены на обеспечение "права на честь, ассоциативную прозрачность и честность соревнований".

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Барселона Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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