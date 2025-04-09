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Ла Лига удалила заявление о лимите зарплат в Барселоне
Напряжение между Барселоной и Ла Лигой продолжает расти
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После того, как Ла Лига объявила об уменьшении лимита "Барселоны" в связи со снятием со счетов клуба 475 VIP-мест на "Камп Ноу" и 100 миллионов евро дохода от аренды, каталонский клуб выступил с резким заявлением, обвинив лигу в нарушении их права на конфиденциальность.
Президент CENAFE Мигель Анхель Галан заявил, что Ла Лига не только нарушила конфиденциальность "Барселоны", но и что клуб может инициировать процедуру отстранения президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.
Менее чем за сутки Ла Лига неожиданно удалила оригинальный пресс-релиз, который и вызвал спор. В ответ на это "Барселона" выпустила новое заявление, в котором обвинила Ла Лигу в умышленной попытке дестабилизировать клуб и развертывании кампании дезинформации.
Согласно сообщению Sport, Ла Лига сопровождала удаление пресс-релиза коротким заявлением, в котором выразила "полное несогласие с обвинением в якобы нарушении права на конфиденциальность". Лига подчеркнула, что их действия были направлены на обеспечение "права на честь, ассоциативную прозрачность и честность соревнований".
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