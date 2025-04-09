Флик провел серьезный разговор со звездой Барселоны

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик разговаривал с 28-летним вингером команды Рафиньей.

Флик решил лично пообщаться с Рафиньей, чтобы выяснить, существуют ли какие-то личные проблемы у игрока, которые могли бы сказываться на его выступлениях на поле.

В то же время отмечается, что Ханси Флик дал четко понять Рафинье, что рассчитывает на него как на важного игрока в решающих матчах, оставшихся до конца сезона.