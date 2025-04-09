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Флик провел серьезный разговор со звездой Барселоны

Испания

Тренер испанского клуба решил лично пообщаться с Рафиньей

Флик провел серьезный разговор со звездой Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик разговаривал с 28-летним вингером команды Рафиньей.

Флик решил лично пообщаться с Рафиньей, чтобы выяснить, существуют ли какие-то личные проблемы у игрока, которые могли бы сказываться на его выступлениях на поле.

В то же время отмечается, что Ханси Флик дал четко понять Рафинье, что рассчитывает на него как на важного игрока в решающих матчах, оставшихся до конца сезона.

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Рафинья Барселона Ханси Флик
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Источник:
El Naciona
Опубликовал: Екатерина Власова
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