Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флик провел серьезный разговор со звездой Барселоны
Тренер испанского клуба решил лично пообщаться с Рафиньей
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик разговаривал с 28-летним вингером команды Рафиньей.
Флик решил лично пообщаться с Рафиньей, чтобы выяснить, существуют ли какие-то личные проблемы у игрока, которые могли бы сказываться на его выступлениях на поле.
В то же время отмечается, что Ханси Флик дал четко понять Рафинье, что рассчитывает на него как на важного игрока в решающих матчах, оставшихся до конца сезона.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:El Naciona
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сырский назвал количество людей, которое ВСУ нужно мобилизовать ежемесячно
- Украина уничтожила дроном российский бомбардировщик Ту-22М3 - Сырский
- "Нам повезло". Беллингем прокомментировал разгром Реала в Лиге чемпионов
- Примера. Реал – Валенсия 1:2. Королевский клуб снова споткнулся
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000