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До него никто такого не делал. Нападающий Барселоны отметился уникальным достижением в Лиге Чемпионов
Кто сможет это повторить?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" отметился уникальным достижением в Лиге Чемпионов.
Роберт Левандовски стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 10 голов за один сезон в трёх разных командах: "Боруссии Д", "Баварии" и "Барселоне".
Всего на счету польского футболиста 105 голов в Лиге Чемпионов: 69 голов нападающий забил в футболке "Баварии", 17 – за дортмундскую "Боруссию" и 19 за "Барселону".
Напомним, что в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов Роберт Левандовски дважды забил в ворота "Боруссии Д".
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К слову, испанский клуб победил со счётом 4:0. Ответный матч состоится 15 апреля.
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