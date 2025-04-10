До него никто такого не делал. Нападающий Барселоны отметился уникальным достижением в Лиге Чемпионов

Нападающий "Барселоны" отметился уникальным достижением в Лиге Чемпионов.

Роберт Левандовски стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 10 голов за один сезон в трёх разных командах: "Боруссии Д", "Баварии" и "Барселоне".

Всего на счету польского футболиста 105 голов в Лиге Чемпионов: 69 голов нападающий забил в футболке "Баварии", 17 – за дортмундскую "Боруссию" и 19 за "Барселону".

Напомним, что в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов Роберт Левандовски дважды забил в ворота "Боруссии Д".

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К слову, испанский клуб победил со счётом 4:0. Ответный матч состоится 15 апреля.