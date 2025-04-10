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Жирона неожиданно опубликовала заявление о Цыганкове и Крапивцове на украинском языке
Признание в любви
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Жироны" посвятила пост двум представителям Украины - вингеру Виктору Цыганкову и голкиперу Владиславу Крапивцову.
В социальной сети Instagram каталонский клуб опубликовал фото Цыганкова и Крапивцова, сделав подпись на украинском языке:
"Мы любим наших украинских парней".
В нынешнем сезоне Цыганков отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами в 24 матчах во всех турнирах. Крапивцов дебютировал за "красно-белых" в Кубке Каталонии, и помог команде попасть в финал.
13 апреля "Жирона" сыграет против "Осасуны" в Ла Лиге.
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