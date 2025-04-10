Жирона неожиданно опубликовала заявление о Цыганкове и Крапивцове на украинском языке

Пресс-служба "Жироны" посвятила пост двум представителям Украины - вингеру Виктору Цыганкову и голкиперу Владиславу Крапивцову.

В социальной сети Instagram каталонский клуб опубликовал фото Цыганкова и Крапивцова, сделав подпись на украинском языке:

"Мы любим наших украинских парней".

В нынешнем сезоне Цыганков отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами в 24 матчах во всех турнирах. Крапивцов дебютировал за "красно-белых" в Кубке Каталонии, и помог команде попасть в финал.

13 апреля "Жирона" сыграет против "Осасуны" в Ла Лиге.