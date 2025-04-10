Официально. Защитник Севильи продлил контракт с клубом

Защитник "Севильи" продлил контракт с клубом.

Испанская команда сообщила, что Хуанлу Санчес подписал новое соглашение, действующее до 2029 года.

Прошлый контракт был действителен до 2026 года.

ℹ️ @_JuanluSanchez amplía su contrato hasta 2029 ⚪️????#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 10, 2025

21-летний защитник – воспитанник "Севильи". В этом сезоне испанский футболист провёл 27 матчей за "Севилью", в которых забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Всего за основную команду "Севильи" футболист провёл 66 матчей.