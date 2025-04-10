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Официально. Защитник Севильи продлил контракт с клубом

Испания

Перспективный футболист

Официально. Защитник Севильи продлил контракт с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Севильи" продлил контракт с клубом.

Испанская команда сообщила, что Хуанлу Санчес подписал новое соглашение, действующее до 2029 года.

Прошлый контракт был действителен до 2026 года.

21-летний защитник – воспитанник "Севильи". В этом сезоне испанский футболист провёл 27 матчей за "Севилью", в которых забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Всего за основную команду "Севильи" футболист провёл 66 матчей.

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Источник:
Sevilla
Опубликовал: Владислав Прийменко
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