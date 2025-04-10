Бывший тренер Ливерпуля может возглавить мадридский Реал

Будущее Карло Анчелотти в "Реале" становится все более неопределенным. Поражение от "Арсенала" (0:3) стало болезненным ударом для итальянского тренера. Хотя критика в его адрес звучала и раньше, именно этот провал еще больше усилил давление.

В случае вылета из еврокубков на следующей неделе вероятность увольнения Анчелотти резко возрастет. И даже если итальянец вновь удивит Европу, Флорентино Перес может все равно принять решение о смене наставника. Главным кандидатом на замену остается Хаби Алонсо. Впрочем, в Германии считают, что он может остаться в "Байере" еще на сезон, поэтому мадридцам приходится рассматривать другие варианты.

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Как сообщает Mundo Deportivo, среди новых претендентов на пост тренера "Реала" оказался Юрген Клопп. Бывший наставник "Ливерпуля", ныне работающий директором по футболу в структуре Red Bull, рассматривается как один из вариантов на случай, если переход Алонсо сорвется. Однако пока что непонятно, заинтересован ли немец в возвращении на тренерскую скамью. Сейчас он, кажется, доволен своей новой ролью и не спешит возглавлять какой-то клуб.

Добавим, что ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Арсеналом" состоится 16 апреля на "Сантьяго Бернабеу".