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Атлетико Мадрид возобновил интерес к лидеру Фейеноорда
Остается в поле зрения Симеоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" Мадрид возобновил интерес к словацкому центральному защитнику "Фейеноорда" Давиду Ганцко. "Матрасники" серьезно рассматривают вариант подписания игрока уже этим летом с целью усиления обороны.
Ганцко провел сильный сезон в составе роттердамцев, демонстрируя стабильность, универсальность и умение эффективно начинать атаки. Это делает его привлекательным вариантом для клубов, которые ищут современного центрального защитника.
В "Атлетико" признают проблемы в защите и видят в 26-летнем словаке потенциальное решение этих проблем. Однако игроком также активно интересуются "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Ювентус". "Фейенорд" оценивает защитника, чей контракт действует до 2028 года, в 50 миллионов евро.
Добавим, что в этом сезоне на счету Ганцко 4 гола и 4 ассиста в 41 матче за "Фейенорд" во всех турнирах.
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