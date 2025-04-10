Атлетико Мадрид возобновил интерес к лидеру Фейеноорда 

"Атлетико" Мадрид возобновил интерес к словацкому центральному защитнику "Фейеноорда" Давиду Ганцко. "Матрасники" серьезно рассматривают вариант подписания игрока уже этим летом с целью усиления обороны.

Ганцко провел сильный сезон в составе роттердамцев, демонстрируя стабильность, универсальность и умение эффективно начинать атаки. Это делает его привлекательным вариантом для клубов, которые ищут современного центрального защитника.

В "Атлетико" признают проблемы в защите и видят в 26-летнем словаке потенциальное решение этих проблем. Однако игроком также активно интересуются "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Ювентус". "Фейенорд" оценивает защитника, чей контракт действует до 2028 года, в 50 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету Ганцко 4 гола и 4 ассиста в 41 матче за "Фейенорд" во всех турнирах.