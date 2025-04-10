Главная звезда Реала не хочет принимать предложение из Саудовской Аравии

Винисиус Жуниор все чаще появляется в новостях не из-за слухов о трансфере, а из-за переговоров по новому контракту с "Реалом". Несмотря на попытки Саудовской Аравии переманить бразильца грандиозным предложением, игрок склоняется к продолжению сотрудничества со "сливочными".

Контракт Винисиуса действует до 2027 года, но руководство "Реала" стремится договориться о новом соглашении уже в ближайшее время, чтобы не оказаться в уязвимой позиции следующим летом. Одной из причин задержки было желание бразильца получить зарплату выше Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема — что могло бы нарушить внутреннюю зарплатную иерархию клуба, чего президент Флорентино Перес категорически не хочет.

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В то же время с прошлого лета Винисиуса активно соблазняли из Саудовской Аравии. Представители футболиста встречались с посредниками в сентябре, затем имели контакт в декабре, а уже в феврале сам игрок лично пообщался с ними. Речь шла о потенциальном трансфере за более 300 миллионов евро и контракте на сумму до 1 миллиарда.

Однако, по информации Cadena SER, Винисиус не готов принять пятилетнее соглашение от Саудовской Аравии, поскольку не хочет связывать себя столь длинным контрактом. Саудовцы же не видят смысла вкладывать такие деньги, если игрок присоединится только на год-два. Поэтому теперь "Реал" стал гораздо ближе к новому соглашению с бразильцем — вероятно, на три или четыре года.

Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 19 голов и 14 ассистов в 43-х матчах за "Реал" во всех турнирах.