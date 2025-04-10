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Левандовский: Физически я чувствую себя так же, как и несколько лет назад

Испания
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Роберт высказался о своей физической форме

Левандовский: Физически я чувствую себя так же, как и несколько лет назад

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский прокомментировал разговоры о своем возрасте, заверив, что его физическая форма остается на высоком уровне.

"Я знаю, что многие люди говорят о моем возрасте. Но физически я чувствую себя так же, как и 3-4 года назад. Я упорно работаю, как и в прошлые годы, чтобы достичь этого уровня, хотя мне 36.

Мой опыт помог мне подготовиться ко всему сезону. Команда также мне очень помогает, потому что хорошая игра облегчает мою работу", - сказал Левандовский.

Роберт в текущем сезоне сыграл 45 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 3 ассиста.

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Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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