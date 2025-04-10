Левандовский: Физически я чувствую себя так же, как и несколько лет назад

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский прокомментировал разговоры о своем возрасте, заверив, что его физическая форма остается на высоком уровне.

"Я знаю, что многие люди говорят о моем возрасте. Но физически я чувствую себя так же, как и 3-4 года назад. Я упорно работаю, как и в прошлые годы, чтобы достичь этого уровня, хотя мне 36.

Мой опыт помог мне подготовиться ко всему сезону. Команда также мне очень помогает, потому что хорошая игра облегчает мою работу", - сказал Левандовский.