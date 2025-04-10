Суд стал на сторону Барселоны: Двое игроков смогут играть до конца сезона

Попытка Ла Лиги добиться судебного запрета на регистрацию и выступления игроков "Барселоны" Пау Виктор и Дани Ольмо была отклонена.

На прошлой неделе CSD принял решение в пользу "Барселоны", и Ольмо и Виктор были зарегистрированы и допущены к игре до конца сезона. Однако Ла Лига не сдалась и подала апелляцию в Суд по спорным решениям, утверждая, что решение CSD противоречит закону, а также подала аналогичное заявление на судебный запрет, чтобы не допустить игроков к матчам.

Однако, как сообщает AS, эта повторная попытка Ла Лиги потерпела неудачу - суд отклонил их требование о судебном запрете.