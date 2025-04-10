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Суд стал на сторону Барселоны: Двое игроков смогут играть до конца сезона
Повторная попытка Ла Лиги обжаловать решение CSD потерпела неудачу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Попытка Ла Лиги добиться судебного запрета на регистрацию и выступления игроков "Барселоны" Пау Виктор и Дани Ольмо была отклонена.
На прошлой неделе CSD принял решение в пользу "Барселоны", и Ольмо и Виктор были зарегистрированы и допущены к игре до конца сезона. Однако Ла Лига не сдалась и подала апелляцию в Суд по спорным решениям, утверждая, что решение CSD противоречит закону, а также подала аналогичное заявление на судебный запрет, чтобы не допустить игроков к матчам.
Однако, как сообщает AS, эта повторная попытка Ла Лиги потерпела неудачу - суд отклонил их требование о судебном запрете.
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