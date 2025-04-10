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Суд стал на сторону Барселоны: Двое игроков смогут играть до конца сезона

Испания

Повторная попытка Ла Лиги обжаловать решение CSD потерпела неудачу

Суд стал на сторону Барселоны: Двое игроков смогут играть до конца сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Попытка Ла Лиги добиться судебного запрета на регистрацию и выступления игроков "Барселоны" Пау Виктор и Дани Ольмо была отклонена.

На прошлой неделе CSD принял решение в пользу "Барселоны", и Ольмо и Виктор были зарегистрированы и допущены к игре до конца сезона. Однако Ла Лига не сдалась и подала апелляцию в Суд по спорным решениям, утверждая, что решение CSD противоречит закону, а также подала аналогичное заявление на судебный запрет, чтобы не допустить игроков к матчам.

Однако, как сообщает AS, эта повторная попытка Ла Лиги потерпела неудачу - суд отклонил их требование о судебном запрете.

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Баpceлиниуc
10.04.2025 в 17:47
Но они то, как раз и не играют, вот в чём прикол.
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1
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Комментарии 2
avatar
Баpceлиниуc
10.04.2025 в 17:47
Но они то, как раз и не играют, вот в чём прикол.
Ответить
0
1
AndroNik (Миколаїв)
10.04.2025 в 18:49
Ольмо вже багато користі приніс. І невдовзі знову оговтається після травми, якраз на вирішальний період сезону.
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0
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