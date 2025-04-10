Реал обвиняет президента Ла Лиги в разглашении конфиденциальной информации. Клуб подал жалобу

"Реал" подал жалобу на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, обвиняя его в нарушении конфиденциальности.

Это произошло после инцидента на прошлой неделе, когда Ла Лига опубликовала заявление о сокращении зарплатной ведомости "Барселоны", которая в ответ обвинила лигу в разглашении конфиденциальной информации, после чего Ла Лига отозвала свое заявление.

Теперь же инициативу взял на себя "Реал Мадрид". По информации AS, клуб обратился в Высший спортивный совет (CSD), который передал дело в Административный спортивный трибунал (TAD). Клуб обвиняет Тебаса в нарушении конфиденциальности из-за его твита в феврале этого года. В этом твите, по мнению "Реала", Хавьер раскрыл позицию клуба во время анонимного опроса среди клубов еще в 2023 году.

Если Тебаса признают виновным, ему грозит одно из следующих наказаний: штраф в размере от 3 тыс. до 30 тыс. евро, публичный выговор, отстранение от работы на срок от двух до 15 лет и/или увольнение.