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Куман: Барса имеет шанс выиграть важные титулы

Испания

Роналд поделился своими мыслями о своей бывшей команде

Куман: Барса имеет шанс выиграть важные титулы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Роналд Куман, бывший наставник "Барселоны", высказался о работе Ханси Флика во главе каталонского клуба.

"Команда работает очень слаженно. Флик прекрасно руководит командой. Я вижу, что "Барса" в полном порядке, они имеют шанс выиграть важные титулы.

Сравнивать тренеров нехорошо. Сегодня "Барса" имеет отличный состав, молодые игроки повзрослели. Это опытный тренер, он руководит футболистами, видно, что в команде отличная атмосфера. Пришло время использовать возможности для достижения важных целей", - сказал Куман.

Добавим, что "Барселона" сейчас лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, команда имеет 67 очков по итогам 30 игр.

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Рональд Куман Барселона Ханси Флик
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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