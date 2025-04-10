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Куман: Барса имеет шанс выиграть важные титулы
Роналд поделился своими мыслями о своей бывшей команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Роналд Куман, бывший наставник "Барселоны", высказался о работе Ханси Флика во главе каталонского клуба.
"Команда работает очень слаженно. Флик прекрасно руководит командой. Я вижу, что "Барса" в полном порядке, они имеют шанс выиграть важные титулы.
Сравнивать тренеров нехорошо. Сегодня "Барса" имеет отличный состав, молодые игроки повзрослели. Это опытный тренер, он руководит футболистами, видно, что в команде отличная атмосфера. Пришло время использовать возможности для достижения важных целей", - сказал Куман.
Добавим, что "Барселона" сейчас лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, команда имеет 67 очков по итогам 30 игр.
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