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Реал выпустил новую коллекцию ретро-формы в честь 25-летия победы в Лиге чемпионов
Bring Back 99
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" в сотрудничестве с компанией adidas выпустили новую коллекцию ретро-формы "Bring Back 99", посвященную 25-летию триумфа "сливочных" в Лиге чемпионов сезона 1999/00.
Коллекция включает два новых комплекта формы, которые являются обновленной интерпретацией экипировки 1999 года.
Именно в этой форме "Реал" получил свой восьмой титул самого престижного клубного турнира Европы, обыграв в финале испанскую "Валенсию".
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Источник:Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
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