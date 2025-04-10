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Реал выпустил новую коллекцию ретро-формы в честь 25-летия победы в Лиге чемпионов

Испания
Обновлено

Bring Back 99

Реал выпустил новую коллекцию ретро-формы в честь 25-летия победы в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" в сотрудничестве с компанией adidas выпустили новую коллекцию ретро-формы "Bring Back 99", посвященную 25-летию триумфа "сливочных" в Лиге чемпионов сезона 1999/00.

Коллекция включает два новых комплекта формы, которые являются обновленной интерпретацией экипировки 1999 года.

Именно в этой форме "Реал" получил свой восьмой титул самого престижного клубного турнира Европы, обыграв в финале испанскую "Валенсию".

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Реал (Мадрид)
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Источник:
Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
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